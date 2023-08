Giuseppe Simonelli è il nuovo questore di Ascoli Piceno

"La questura di Ascoli Piceno ha problemi di organico, così come tutte le questure italiane. Non è compito mio risolvere questo problema. Il mio compito è garantire ottimi risultati con gli uomini che ho a disposizione". Con queste parole si è insediato oggi ad Ascoli Piceno il neo questore Giuseppe Simonelli che subentra a Vincenzo Massimo Modeo il quale, a sua volta, ha assunto la carica di Questore di Lecce. Con Simonelli, 59 anni, ex dirigente della Polizia ferroviaria di Ancona, si è insediato anche il questore vicario Vincenzo Capasso, proveniente dall'anti-crimine di Pescara.

Simonelli ha iniziato il giro istituzionale. "Ascoli è una buona realtà che rientra fra le piccole e medie province italiane. Chi mi ha preceduto - ha affermato - ha fatto un buon lavoro che e cercherò insieme a tutto il personale di mantenere alto il livello di sicurezza, tenuto conto che anche pochi episodi di criminalità in realtà piccole hanno chiaramente un valore diverso dalle grandi città". Tra i primi impegni quello di monitorare e tenere sotto controllo la movida estiva, in particolare lungo la costa picena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA