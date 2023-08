Dopo primo Master 250, riconoscimento Regione a Cocciaretto

Dopo la vittoria del suo primo Master 250, a Losanna, e l'ingresso nella top 30 della classifica Wta, la 22enne tennista fermana, Elisabetta Cocciaretto, è stata ricevuta in Regione Marche dove il presidente Francesco Acquaroli le ha consegnato simbolicamente una targa dell'amministrazione regionale come riconoscimento per l'impresa sportiva che dà lustro all'intera regione.

La giovane tennista, che porta le Marche nei prestigiosi circuiti tennistici internazionali, è stata accolta con entusiasmo dai consiglieri e dagli assessori regionali, e applaudita all'ingresso con la madre Jessica Marcozzi, consigliera regionale di Forza Italia. Poi la consegna della targa, le tante attestazioni di grande stima ricevute, tra gli altri, in particolare dal governatore Acquaroli, dall'assessora Chiara Biondi (Sport), dal presidente del Coni regionale Marche Fabio Luna.

"E' un onore essere qui, ringrazio il presidente Acquaroli, mia madre, tutti i consiglieri che mi stanno supportando. - ha detto Cocciaretto all'ANSA, a margine dell'iniziativa - Sono molto contenta per questa vittoria, è la mia prima vittoria di un 250. Dopo la finale persa in Australia, questa è stata una finale diversa. Sono andata lì con l'obiettivo di migliorarmi, di giocare, di allenarmi, di far partite; il titolo è venuto di conseguenza e non era nelle aspettative. Sono contenta di questo e mi porta a migliorare sempre di più". Ora la 22enne mette nel mirino il cemento americano. "Andrò a Cincinnati - annuncia -, poi un torneo prima degli Us Open e poi gli Us Open".



