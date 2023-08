Acquaroli, 'risposte quanto prima dopo alluvioni primaverili'

"Sicuramente è importante riuscire a ripristinare quel percorso che possa portare le nostre città e i territori colpiti dall'alluvione nel periodo primaverile ad avere delle risposte quanto prima". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli rispondendo ai cronisti sulla nomina dei governatori di Marche, Emilia-Romagna e Toscana a sub commissari per la ricostruzione nelle regioni dopo le calamità dello scorso maggio.

"Noi - ha precisato però Acquaroli - sappiamo benissimo che c'è una distinzione tra quello che è successo in Emilia Romagna e nelle Marche. Ci tengo a dirlo perché poi associare sempre la nostra regione ad eventi catastrofici e calamitosi ad elevatissima intensità, comporta anche un messaggio che può essere sbagliato a livello turistico. Abbiamo avuto tante disdette, - ha riferito il presidente - quindi è giusto dire che ci sono stati dei problemi che vanno risolti: smottamenti, alcuni problemi sulla viabilità soprattutto minore dell'entroterra pesarese, anche ai confini con l'Emilia Romagna, qualcosa di importante è accaduto anche nel Fermano; però ricordiamo a tutti che quello che è accaduto nel periodo primaverile scorso - ha concluso Acquaroli - non è nulla di paragonabile a quanto avvenuto in Emilia Romagna".



