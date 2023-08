4 kg di marijuana in un pacco in consegna presso spedizioniere

Un pacco giacente presso l'hub di una società di spedizioni di Civitanova Marche (Macerata) conteneva 4 chilogrammi di marijuana. La scoperta è stata effettuata dai finanziari della locale Compagnia durante uno dei servizi preventivi di controllo anti-droga, ancora più potenziati a seguito di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il destinatario del collo è stato individuato e denunciato a piede libero.

Nel corso delle verifiche, il cane Edir dell'unità cinofila in forza al Reparto ha segnalato insistentemente il pacco dentro il quale era contenuta la marijuana. I militari della Compagnia di Civitanova Marche hanno dato esecuzione a una serie di attività di controllo presso i magazzini di alcune società di spedizione. In particolare, i Finanzieri, con il costante ausilio delle unità cinofile in forza al Reparto, hanno sottoposto a controllo sommario esterno i colli dei beni giacenti, in attesa di essere consegnati ai destinatari. Nel corso di uno degli interventi, in seguito all'insistente segnalazione del cane, per il sospetto che il pacco contenesse droga, previa autorizzazione del Pm di turno a Macerata, è stato aperto ed ispezionato. I 4 kg di marijuana sono stati sottoposti a sequestro probatorio. Il destinatario del plico, univocamente individuato, è stato segnalato alla Procura di Macerata



