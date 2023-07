Perseguita dottoressa che lo aveva in cura, divieto avvicinamento a 42enne

Misura cautelare per un 42enne di Ancona, responsabile di atti persecutori e stalking nei confronti della propria dottoressa. I fatti risalgono al 2020, quando l'indagato era seguito dalla professionista che lo aveva in cura. Le richieste sempre più pressanti di cure mediche sono sfociate in comportamenti vessatori e persecutori, tanto da costringere la donna a chiedere il trasferimento in altra sede.

Ma questo non è bastato a interrompere l'azione dell'uomo che ha anche pedinato la dottoressa accusandola di averlo abbandonato, fino a minacciarla di morte. Gli atti, proseguiti anche on line, hanno causato un grave stato di ansia nella donna, che temeva per la propria vita e per quella dei familiari.

Le indagini della Polizia hanno messo in luce l'azione di stalking verso la dottoressa e permesso di arrivare al provvedimento disposto dal gip del tribunale di Macerata.

All'uomo, i poliziotti della Questura di Ancona hanno notificato la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla vittima ed ai suoi familiari, alla sua abitazione, al luogo di lavoro e a quelli normalmente frequentati dalla parte offesa.

Non potrà nemmeno comunicare con loro, con qualsiasi mezzo.





