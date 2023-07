Luci e installazioni artistiche per valorizzare Fossombrone

Sarà inaugurato questa sera, lunedì 31 luglio alle 21.30, il nuovo percorso di illuminazioni, installazioni artistiche e video mapping a Fossombrone (Pesaro Urbino). L'iniziativa rientra nel progetto LucinCircolo per accompagnare residenti e turisti alla scoperta del Paese attraverso lampade dell'illuminazione pubblica a basso impatto energetico, di colore rosso.

Seguendo l'itinerario LucinCircolo il visitatore raggiunge le maggiori attrazioni della città e i luoghi meno noti del centro storico, grazie all'uso della luce in maniera creativa e in uno spirito di risparmio energetico e rigenerazione urbana. Un viaggio alla riscoperta dell'identità culturale di Fossombrone e dei suoi musei: la chiesa di San Filippo, la casa museo-quadreria Cesarini, il museo archeologico e la pinacoteca Vernarecci. Per l'occasione sono state realizzate installazioni artistiche di Andrea Solomita e Emiliano Pascucci con Beacon e allestite tre mostre diffuse che caratterizzeranno il centro storico, dal titolo "The Ring".

Mostre a cura di Riccardo Tonti Bandini, con opere di quattro giovani artisti: Noa Pane (1983), Pengpeng Wang (1991) e il duo ME(A)LS costituito da Elena Manfrè (1997) e Lorenzo Sbroiavacca (1989). Il progetto è promosso e cofinanziato dalla Regione Marche e dal Comune di Fossombrone, in collaborazione con l'Accademia Raffaello, e si inserisce nell'ambito del programma di promozione turistica Fossombrone Città Felice. Le mostre saranno visitabili fino al 31 agosto. Per informazioni: www.comune.fossombrone.ps.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA