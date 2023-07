Clima: produttori vini bio Marche a Regione "annata disastrosa"

Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Consorzio Vini Piceni e Confagricoltura Marche hanno inviato una lettera congiunta all'assessore regionale all'Agricoltura Andrea Maria Antonini per chiedere più risorse per i viticultori in biologico, in quanto "maggiormente danneggiati dalle avversità atmosferiche e dall'insorgere della fitopatia peronospora".

I presidenti Michele Bernetti (Imt), Giorgio Savini (Vini Piceni), e Federico Castellucci (Confagricoltura Matche) riconoscono le azioni intraprese da Antonini a sostegno del settore vitivinicolo, dalla concessione aggiuntiva di carburante agricolo per trattamenti fitosanitari per uve da vino e da tavola, al farsi capofila tra assessorati regionali sulla questione della peronospora. Ora si chiede un ulteriore intervento, per "aumentare sensibilmente, anche se solo per questa climaticamente disastrosa annualità, l'ammontare dei contributi previsti sui Bandi Misura 11, sottomisura 11.1 e 11.2 per quanti adottano o mantengono pratiche e metodi di produzione biologica".

"Nella regione leader sulle coltivazioni bio, specie nel settore vitivinicolo, uno sforzo in tale settore non è una spesa, è un investimento sul futuro", commentano Bernetti, Savini e Castellucci.



