Sorpresi dalla polizia con 50 kg di rame rubato, arrestati ad Ancona

Tre giovani italiani, due di 19 anni e uno di 22, sono stati sorpresi in flagranza di reato da agenti di polizia mentre stavano rubando 50 kg di cavi in rame, sfilati dalla guaine protettive di un impianto elettrico in un immobile in via Miglioli ad Ancona. Appena arrivati, i poliziotti si sono divisi pr controllare le due aree dello stabile e hanno notato delle apertura nella recinzione metallica sul retro dell'immobile.

I tre, tutti con precedenti di polizia, stavano recidendo e sfilando i cavi di rame. Alla vista degli agenti, hanno lasciato cadere a terra gli utensili e i cavi di rame pronti per il trasporto, circa 50 kg. Avevano anche preparato una enorme quantità di cablaggi elettrici, di ingente valore, pronti per essere privati della guaina protettiva. In loro possesso sono stati trovati e sequestrati 3 tronchesi, una pinza, una forbice, 2 spella cavi manuali, 3 paia di guanti da lavoro e 2 morsetti.

Inoltre, per il trasporto del materiale metallico i tre giovani disponevano di circa 10 sacchi di nylon ed una carriola.

Sono stati denunciati in stato di arresto e successivamente rimessi in libertà in attesa del processo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA