Piantagione di cannabis in casa, 30enne denunciato

I carabinieri di Pergola hanno denunciato a piede libero un 30enne per coltivazione di sostanza stupefacente: l'operazione che ha coinvolto vari Comuni dell'Urbinate, è stata eseguita congiuntamente dalle Stazioni carabinieri di Pergola e Cagli, nell'abitato di Frontone.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno scoperto 55 piante di cannabis, in perfetto stato di maturazione. E' stato inoltre rinvenuto nell'abitazione dell'uomo anche tutto l'occorrente (fertilizzanti e stimolanti) per far crescere nel migliore dei modi le piante, nonché altro materiale per l'irrigazione e il confezionamento della sostanza stupefacente. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA