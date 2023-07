Maturità: Provincia Pesaro Urbino premia studenti 100 e lode

Festa grande al Castello Brancaleoni di Piobbico (Pesaro Urbino per i 118 studenti della provincia che sono usciti con 100 e lode dalla maturità. "Per noi si tratta di uno dei momenti più importanti dell'anno - ha sottolineato il presidente dell'amministrazione provinciale Giuseppe Paolini -. E' giusto incontrarvi per confrontarci insieme e premiare le eccellenze. Lo facciamo in un luogo suggestivo, che consente a tanti di conoscere meglio il nostro entroterra. Scoprire le bellezze del territorio è segno di apertura mentale. Oltre a rappresentare un buon viatico per il futuro e per i vostri sogni, alimentando il legame con le radici".

Ospite d'eccezione la reporter di guerra e scrittrice Greta Cristini, impegnata a coniugare analisi geopolitica e racconto sul campo dopo i mesi vissuti in prima linea in Ucraina: "guardatevi dentro con un percorso introspettivo. E' fondamentale chiedersi che impatto volete avere nella società e nel territorio di riferimento. Le vostre sfide - ha detto rivolgendosi alla platea - si possono vincere attraverso un mix di passione, vocazione, professione e missione". Sono intervenuti il sindaco di Piobbico Alessandro Urbini, il consigliere regionale Giacomo Rossi e la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Tra i presenti sindaci e consiglieri comunali di altri Comuni del circondario.

L'iniziativa è stata coordinata dalla responsabile dell'Ufficio istruzione della Provincia Patrizia Paoloni, con contributi musicali curati dal Brancaleoni International Music Festival.

