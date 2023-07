Incidenti stradali: 4 feriti in A14 tra Pedaso e Grottammare

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto due automobile, avvenuto stamane lungo l'autostrada A14, sulla carreggiata sud, tra Pedaso e Grottammare all'altezza del km 290.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto. Inizialmente il traffico è stato spostato su una sola corsia e si sono formati 7 chilometri di coda in direzione Pescara. Attualmente nel tratto fra Porto San Giorgio-Fermo e San Benedetto del Tronto si segnalano code a tratti a causa del traffico intenso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA