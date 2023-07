Club Scherma Jesi, ragazze del dream team campionesse del mondo

Torna il dream team nel fioretto italiano. Per l'oro nel fioretto a squadre femminile ai Mondiali esulta il Club Scherma Jesi. "Le ragazze del dream team sono campionesse del mondo" si legge sui profili social del Club, con foto del quartetto formato da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo. "I più sinceri complimenti a loro e a tutto lo staff del Club Scherma Jesi", si legge ancora. Vengono dal club jesino alcuni dei campioni di questi mondiali: oltre a Tommaso Marini, oro nel fioretto maschile, anche Alice Volpi (oro femminile), toscana preparata a Jesi da una grande campionessa come Giovanna Trillini. Il campione olimpico Stefano Cerioni è il ct della Nazionale azzurra, maschile e femminile. Nel team c'è infine un'altra campionessa, Annalisa Coltorti, impegnata come preparatrice atletica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA