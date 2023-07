Terremoto: Acquaroli e Castelli a Visso,demolire per ricostruire

"Demolire per ricostruire" sono le parole d'ordine che il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli pronunciano con insistenza nel corso della visita al centro storico di Visso, ancora in totale "zona rossa" nonostante siano trascorsi quasi sette anni dal terremoto.

In molti casi, come nella piazza centrale di Visso, borgo ai piedi dell'Appennino marchigiano,- "le demolizioni non sono però sempre possibili per via dei vincoli della Soprintendenza alle belle arti", ha ricordato il sindaco Gian Luigi Spiganti, e "questo complica ancor di più la ricostruzione dei centri storici", ha sottolineato Castelli durante la passeggiata tra le case sconquassate. "Laddove però è possibile demolire occorre farlo in fretta - sottolinea il presidente Acquaroli -. Sono trascorsi appunto sette anni dal terremoto, sono molti, ma adesso finalmente stiamo vivendo una fase molto operativa sia sul fronte delle demolizioni che della presentazione dei progetti, possiamo dire che la ricostruzione ora è possibile e la luce in fondo al tunnel la vediamo concretamente".

Il governatore punta molto sul recupero dei centri storici: "Sono l'anima economica, sociale e culturale del nostro territorio, l'Appennino in particolare avrà un futuro solo col pieno recupero dei suoi meravigliosi borghi". Intanto, fuori dal centro storico di Visso i cantieri conclusi sono stati 113 e un'altra ottantina sono in esecuzione.



