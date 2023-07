Sequestrata ad Ancona area piena di rifiuti speciali abbandonati

Un deposito di rifiuti speciali abbandonati è stato sequestrato nei giorni scorsi dai carabinieri forestali e dalla polizia locale di Ancona. L'area di circa 24mila metri quadri si trova nella zona industriale della città e risulta di proprietà di una società con sede legale ad Ancona.

Al suo interno c'è un immobile di 15mila mq accessibile a chiunque, in stato di semiabbandono e precarie condizioni strutturali, e uno spazio di pertinenza di circa 9.000 mq, anche questo completamente aperto e accessibile, dove risultavano abbandonati numerosi oggetti. Tra questi rifiuti in plastica, legno, oggetti elettronici (Raee) e stampanti, rifiuti urbani, materiali inerti e sacchi di cemento, finestre, porte, mobili, materassi, vasca e sanitari, neon, rifiuti urbani ingombranti, bidoni contenenti vernici e solventi.

I materiali sono, secondo l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (Arpam) di Ancona, prevalentemente domestici non pericolosi: al momento non sembrano essere riconducibili a precisi soggetti ma sono in corso le indagini per individuare i responsabili degli abbandoni. Rischiano pene fino a 26mila euro di sanzioni e fino a un anno di arresto. Nel frattempo, per evitare che l'area di pertinenza - accessibile a tutti - fosse di nuovo oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti, è stata sequestrata penalmente. Avviate anche le procedure per la messa in sicurezza dell'edificio, date le sue precarie condizioni strutturali.



