Sei ordigni bellici scoperti nel 2023 in provincia di Ancona

Sono sei, nei primi sette mesi dell'anno, gli interventi di bonifica nel territorio della provincia di Ancona dopo il rinvenimento di ordigni bellici.

Proiettili e bombe inesplose, risalenti non solo alla Seconda Guerra Mondiale, ma persino alla Prima, quella del 1915-1918.

Ordigni che puntualmente emergono durante gli scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private e che devono essere rimossi, resi inerti o fatti esplodere in sicurezza per garantire l'incolumità delle persone. Nella provincia anconetana, dall'inizio dell'anno, sono stati richiesti sei interventi, fa sapere la Prefettura di Ancona, a cui spetta il loro coordinamento.

Con il primo rinvenimento del 17 marzo si è bonificato un proiettile d'artiglieria a Trecastelli trovato in via dei Tigli; il 9 aprile si è intervenuti a Osimo in via Fonte Magna, per una bomba a mano inglese. Due mesi dopo è emerso un altro proiettile d'artiglieria in frazione Palazzo, ad Arcevia, mentre sul lungomare Mameli di Senigallia è stata trovata lo scorso 12 giugno una sfera metallica simile a una 'palla di cannone', un residuato risalente addirittura alla Prima Guerra Mondiale.

Più recenti gli altri due interventi: il 5 luglio a Fabriano, frazione Cancelli, per un proiettile di artiglieria ad azione perforante. L'ultimo è il rinvenimento del 18 luglio, da parte di un bambino che faceva il bagno a Numana, di una bomba da mortaio nei pressi di uno stabilimento balneare. Una testimonianza del passaggio del fronte, ma anche della brutalità della guerra che rischia di provocare danni a persone e cose anche a distanza di decenni. In tutti gli interventi la Prefettura si occupa di mettere in contatto e collaborazione le autorità militari competenti per le operazioni di bonifica dei territori dagli ordigni e quelle civili per l'allerta e l'assistenza alla popolazione.

Specifiche pianificazioni, invece, sono richieste in occasione del rinvenimento di bombe d'aereo dall'elevato potere deflagrante, come è successo per l'ordigno trovato ad Ancona il 17 ottobre 2018, la cui rimozione avvenuta il 20 gennaio 2019 ha coinvolto una buona parte del territorio cittadino.



