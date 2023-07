Pnrr: sindaco Ancona, le 9 misure saranno tutte rifinanziate

"E' vero il governo ha annunciato questa rimodulazione dei fondi del Pnrr per diversi miliardi, ma si è anche impegnato a spostare queste risorse verso altre fonti di finanziamento". Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti (Forza Italia) si mostra fiducioso sul fatto che i progetti del Pnrr per il capoluogo marchigiano, praticamente tutti già appaltati, andranno comunque in porto, grazie al "fondo nazionale complementare".

Il sindaco non ha ancora un quadro sulle possibili ricadute della revisione, ma "le 9 misure su cui si andrà ad intervenire saranno completamente rifinanziate - assicura -. Certo, sarà necessario un monitoraggio da parte nostra, anche perché alcuni di quelle misure sono per noi di grande attualità, come quelle sul dissesto idrogeologico".



