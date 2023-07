Pnrr: Calcinaro (Anci Marche), Comuni più veloci dei Ministeri

"Da quello che ho letto, la parte del Pnrr destinata ai Comuni sarà spostata al Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc) che non ha le scadenze al 2026 del Pnrr. Si tratta dello stesso Piano da cui furono tratte a suo tempo le risorse per il Bando Periferie. Potrebbe essere tutto condivisibile, ma prima di tutto bisogna vedere come questo intervento andrà ad impattare sui progetti dei Comuni, che in buona pare sono già appaltati". A dirlo all'ANSA è il sindaco di Fermo e presidente di Anci Marche Paolo Calcinaro, che fa l'esempio proprio della sua città: "tutti i nostri progetti sono già appaltati, tranne uno".

Il secondo punto è che "se si debbono spostare le risorse sarebbe stato meglio farlo subito, fare un pacchetto unico per così dire", mettendo già le risorse sostitutive e risolvendo così "i dubbi dei sindaci".

"Il fatto è - conclude Calcinaro - che per il Pnrr i Comuni sono stati più veloci dei Ministeri, i sindaci debbono fare in fretta altrimenti ricevono gli schiaffi dai cittadini...".





