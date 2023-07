Forza Italia vuole radicarsi sul territorio regionale

Forza Italia vuole strutturarsi e ampliarsi a livello regionale, attraverso un'organizzazione più capillare e la campagna tesseramento 2023. Questi i due passi che il partito del ministro Antonio Tajani sta muovendo nelle Marche, a partire dalla nomina dei commissari locali e dalla due giorni di banchetti nelle principali piazze della regione.

Ad annunciare le iniziative è stata la capogruppo in Consiglio regionale Jessica Marcozzi che ha parlato di "partito in ascesa, con tanti amministratori validi e competenti" e che si sta organizzando per creare coordinamenti comunali in ogni città dove portare avanti il progetto di Silvio Berlusconi.

Attualmente il partito conta nelle Marche un migliaio di tesserati, quota che punta a superare, dando il via il 29 e 30 luglio alla campagna di tesseramento a Fano, Pesaro, Ancona, Numana, Macerata, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno. "La presenza nelle piazze - ha detto l'assessore regionale Stefano Aguzzi - dimostra la voglia di stare in mezzo alle persone, per cui oggi Forza Italia rappresenta un chiaro punto di riferimento. Noi non siamo urlatori di piazza, siamo moderati, seri, concreti anche qui nelle Marche".

"Oggi la quota dei tesserati è simile a quando il partito superava il 30% - ha osservato Gianluca Pasqui, vicepresidente del Consiglio regionale nonché commissario per la provincia di Macerata -, perché con noi ci sono tanti amministratori: la gente ha compreso il nostro percorso che parte dagli enti locali. Sono sicuro che ci sarà una crescita esponenziale del nostro partito". Presente all'iniziativa anche Gianluigi Tombolini, sindaco di Numana e commissario provinciale, che ha annunciato le fresche nomine di ieri di Daniele Silvetti a commissario forzista di Ancona e di Clemente Rossi per Falconara Marittima.

Silvetti ha confermato il lavoro di strutturazione e radicamento sul territorio che il partito di Tajani vuole mettere in campo in vista delle prossime elezioni, le europee del 2024: "Sarà quello il vero test per capire se la strada imboccata è quella giusta".



