Estate: Anas, al via primo fine settimana di esodo estivo

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (società del Polo infrastrutture del Gruppo Fs Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

Nelle Marche ad essere interessate maggiormente dell'incremento di traffico sono in particolare il raccordo autostradale 11 Ascoli Mare, le strade statali 73 Bis "di Bocca Trabaria", 76 "della Val d'Esino", 77 "della Val di Chienti", 16 "Adriatica". In vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato 29 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 30 dalle 7.00 alle 22.00.



