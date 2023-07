Club Scherma Jesi, oro storico del nostro fiorettista Marini

"Storica impresa del fiorettista del Club Scherma Jesi Tommaso Marini che ha conquistato l'oro ai Mondiali di Milano 2023". Lo rileva in una nota il club jesino, storica fucina di campioni di scherma (Cerioni, Trillini, Vezzali, Di Francisca), ricordando che Tommaso "si è laureato per la prima volta in carriera Campione del Mondo a 23 anni, pur dovendo fare i conti con una condizione fisica non perfetta che lo costringerà a una operazione alla spalla il prossimo 2 agosto".

"Sono a Milano solo con un obiettivo, quello di vincere l'oro" aveva dichiarato, "in barba a qualunque scaramanzia" secondo il Club Scherma Jesi, prima dell'inizio delle gare del massimo campionato. Così è stato, dopo questa "giornata durissima e indimenticabile" che ha visto il fiorettista marchigiano entrare definitivamente nell'olimpo della scherma mondiale.

"Con questo oro Tommaso ha dimostrato forza di volontà, tenacia e spirito di sacrificio veramente esemplari" - il commento del presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella -. Nonostante abbia attraversato un periodo molto difficile per un infortunio alla spalla, che lo ha costretto a una pausa forzata e a rinunciare campionati Europei di Plovdid, è riuscito nell'impresa storica di conquistare il titolo mondiale, combattendo contro i dolori senza mai perdersi di coraggio. Ha tirato fuori i denti e, assalto dopo assalto, si è preso con tutta la sua determinazione questa incredibile vittoria. È una soddisfazione immensa per il nostro club, che continua a forgiare campioni di valore e di valori nel solco tracciato dal Maestro Ezio Triccoli". Dellabella ricorda anche "l'importante lavoro fatto con lui in tanti anni dalla maestra Maria Elena Proietti Mosca£", ringraziando "tutto il nostro staff tecnico".



