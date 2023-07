Carabinieri arrestano a Milano autore doppio furto a Jesi

E' stato individuato e arrestato a Milano dai carabinieri di Jesi il presunto autore di un doppio furto in città, messo a segno a distanza di pochi giorni nella stessa abitazione per un cospicuo bottino. Il primo colpo risale al 2 dicembre 2022 (rubate pellicce e gioielli del valore di migliaia di euro) e 8 giorni sono stati trafugati altri oggetti di valore da un caveau.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Ancona, svolte dall'Aliquota Operativa della Compagnia carabinieri di Jesi con il supporto di personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona, hanno consentito di individuare uno dei presunti componenti della banda. Si tratta di un 41enne albanese, residente in provincia di Milano, che alle prime ore di lunedì è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Ancona.

Attraverso l'analisi delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza in vari punti della città, è emerso che in entrambe le circostanze la banda - composta da almeno tre persone - era giunta utilizzando la stessa autovettura, ma con targhe clonate. Analisi di laboratorio su una traccia ematica - lasciata da uno dei malviventi, feritosi durante lo sfondamento della parete del caveau - hanno consentito di risalire al 41enne, già condannato in precedenza per analoghi reati. Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti della banda.



