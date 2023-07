Acquaroli, '2023 anno di svolta per la ricostruzione post sisma'

"Difficile dire se il 2023 sia l'anno migliore per la ricostruzione post sisma, di certo è l'anno della svolta materiale della stessa ricostruzione": è quanto ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, stamani a Pieve Torina dove ha partecipato all'inaugurazione del cantiere per il recupero della caserma dei carabinieri.

"La ricostruzione sta finalmente prendendo corpo e anche l'avvio dei lavori per questa caserma ne è una dimostrazione", ha aggiunto Acquaroli. Che ha però sottolineato come "il lavoro ancora da fare è molto, soprattutto per il recupero dei nostri centri storici".

"In tal senso - ha spiegato il governatore - il 2023 è determinante, perché abbiamo messo in campo quelle strategie necessarie che consentiranno proprio di recuperare i nostri borghi che sono il cuore pulsante degli Appennini".



