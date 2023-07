Nasce un laboratorio per la manifattura sostenibile a Camerino

Inaugurato a Camerino il laboratorio Marlic (Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites), risultato del lavoro in una piattaforma collaborativa co-finanziata dalla Regione Marche e dedicata alla manifattura sostenibile e all'ecosostenibilità di prodotti e processi per nuovi materiali, portata avanti da 26 partner tra università, centri di ricerca e aziende. La struttura diventerà punto di riferimento per lo sviluppo di nuovi materiali, in particolare bio, e per l'approccio circolare nell'uso e riutilizzo delle materie prime. Presenti, al taglio del nastro vari esponenti delle istituzioni, delle Università di Camerino e Politecnica delle Marche, del Cnr, dell'Enea e della Hp Composites spa, azienda capofila del progetto Marlic.

Secondo Roberto Frassine, presidente Assocompositi ed Eucia (European Composites Industry Association), "la sostenibilità e la circolarità dei prodotti, declinate nelle loro diverse forme, saranno i trend dei prossimi anni per quali la politica e la società esigeranno delle risposte". E il prof. Enrico Marcantoni di Unicam, responsabile scientifico del progetto, ha sottolineato che ci saranno "non solo soluzioni innovative per le aziende, ma anche importanti opportunità lavorative, di formazione e di crescita per i giovani, con conseguenti positive ricadute per lo sviluppo del territorio".

Per Vincenzo Castorani, della Hp Composites, "il Marlic offrirà un ambiente in cui ricercatori ed esperti industriali potranno lavorare insieme mettendo in comune competenze e conoscenze trasversali e complementari". Una "sinergia virtuosa tra Accademia e Industria" che consentirà alle imprese "di tradurre le scoperte scientifiche in prodotti e processi commercializzabili".



