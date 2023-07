Arriva la settima medaglia per l'Italia ai Mondiali di scherma. Tommaso Marini infatti ha battuto ai quarti di finale nel fioretto maschile il francese Savin per 15-9, qualificandosi per la semifinale e quindi assicurandosi già una medaglia.

Ora bisognerà attendere la sfida nel penultimo atto del tabellino per capire quale sarà il metallo della medaglia per l'azzurro di Ancona classe 2000, già argento nell'individuale ai Mondiali dell'anno scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA