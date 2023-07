Il palio della Quintana di Ascoli è ispirato ad Andrea Pazienza

È stato presentato presso la civica pinacoteca di Ascoli Piceno il palio destinato al sestiere che vincerà la Quintana del 6 agosto in onore del patrono della città, sant'Emidio. L'opera porta la firma dell'artista ascolano Andrea Tarli, autodidatta, folgorato dalla visione delle opere di Andrea Pazienza.

Tarli ha messo da parte la sua laurea in Scienze Geologiche per dedicarsi alla pittura intesa come uno strumento di sensibilizzazione verso i problemi sociali. Dopo una iniziale attività nel settore della grafica e del web design, Tarli, come lui stesso afferma, ha deciso di scendere a dipingere per strada, realizzando ad Ascoli e in molte altre città italiane ed europee dei murales caratterizzati da una rigorosa applicazione dei principi della tradizione pittorica accademica, messi al servizio della volontà di lanciare dei messaggi sociali attraverso immagini coinvolgenti e capaci di attirare l'attenzione del pubblico.

Anche il palio che ha realizzato per la edizione di agosto della Quintana del 2023 si impone per la rigorosa impaginazione della scena, scorciata dal basso, che propone l'immagine di un cavaliere in armatura che, dopo aver abbattuto il rivale, gli tende la mano come per aiutarlo a risollevarsi. Il nemico, disteso a terra, indossa abiti che ne evidenziano l'appartenenza al mondo islamico: si potrebbe leggere come una riedizione dei molti dipinti rinascimentali che esaltano la sconfitta dell'esercito musulmano da parte delle milizie cristiane, ma rispetto a quei modelli che celebrano l'annientamento degli infedeli, Tarli esalta la magnanimità del cavaliere che soccorre il nemico sconfitto, alludendo così alla necessità di imbastire un dialogo costruttivo.



