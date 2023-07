Guardia di finanza sequestra discarica abusiva a Macerata

Una discarica abusiva, con quintali di rifiuti speciali non trattati, è stata sequestrata dalla Guardia di finanza di Macerata. L'operazione è nata grazie all'attività aerea di controllo del territorio: le Fiamme Gialle e personale dell'Arpa Marche hanno effettuato una verifica su un'autocarrozzeria ormai non più in attività.

Nel piazzale antistante l'immobile sono presenti numerosi veicoli in evidente stato di abbandono, con parti mancanti o danneggiate, già sottoposti a sequestro da altra forza di polizia per reati ambientali. Nel retro, su una grande terrazza che costituisce il tetto dell'ex officina, c'è un deposito occulto e incontrollato di rifiuti speciali, anche pericolosi.

Negli anni vi sono stati accumulati quintali di pneumatici usati, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche tra cui frigoriferi e congelatori, materiale d'arredo, contenitori con vernici, solventi e olio esausto, materiale plastico e rottami. Il tutto lasciato alle intemperie, senza badare alle normative ambientali e igienico-sanitarie.

Tra le possibili conseguenze, c'è anche il fatto che parte del percolato fuoriuscito dai rifiuti rinvenuti sulla terrazza è finito sul terreno al di sotto del tetto dell'officina e, quindi, poteva infiltrarsi nel sottosuolo e produrre effetti dannosi data la presenza di un'elevata dose di sostanze inquinanti. L'area e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro, mentre il responsabile della discarica non autorizzata è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Macerata per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in base al Testo Unico Ambientale.

Il gip del Tribunale di Macerata, su richiesta del pubblico ministero, ha già convalidato il sequestro, eseguito d'urgenza dai finanzieri.



