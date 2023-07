Giovane 32enne perde la vita in un incidente auto-scooter

Un giovane è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera, lungo la SS16 Adriatica nella zona nord di Porto Sant'Elpidio (Fermo), a poca distanza dal confine con Civitanova Marche (Macerata). A scontrarsi un'automobile Volkswagen e uno scooter, il cui conducente ha avuto la peggio.

Il centauro - un 32enne residente a Montegranaro (Fermo), Abdelali Soukratte - è stato sbalzato a terra dopo l'impatto con gravissimi traumi. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Porto Sant'Elpidio e l'automedica di Porto San Giorgio per soccorrere il ferito ma, nonostante le manovre di rianimazione, per il 32enne non c'è stato nulla da fare. Gli agenti della Polizia locale hanno effettuato i rilievi dell'incidente mortale per cercare di ricostruire la dinamica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA