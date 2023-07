Filmano testacoda col cellulare, giovani multati

I carabinieri e la polizia locale hanno interrotto un pericoloso 'spettacolo' di testacoda, frenate e sgommate che alcuni giovanissimi avevano organizzato nella periferia di Cartoceto (Pesaro Urbino). Circa un centinaio i ragazzi coinvolti, in gran parte minorenni e neo patentati: il ritrovo, come già avvenuto in altre occasioni segnalate alle forze dell'ordine, era nella zona industriale Borgognina a Lucrezia di Cartoceto, dove i giovani si sono radunati con auto e moto per eseguire manovre spericolate, mentre il resto dei presenti girava video con i telefonini.

I carabinieri della Stazione di Colli al Metauro e la polizia locale di Cartoceto si sono prima appostati in lontananza attendendo che si ripetesse quanto segnalato. Lo spettacolo clandestino è stato subito interrotto da agenti e militari che hanno identificato i presenti.

Sono state elevate sanzioni per mille euro per la mancanza di dispositivi in dotazione rispetto alle caratteristiche del mezzo, per la velocità non commisurata alle condizioni della strada e per i rumori causati dagli pneumatici a seguito di forti frenate, accelerazioni e testacoda. Foto e video delle performance venivano postate anche su un profilo Instagram.

Anche i presenti sono stati ammoniti perché non si ripetano situazioni simili che sono pericolose per gli autori, ma anche per gli spettatori.



