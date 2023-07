Ecco il marchio 'Ancona Città Universitaria'

Prende corpo il progetto Ancona città universitaria, a meno di due mesi dall'insediamento della nuova giunta comunale. L'avvio coincide esattamente con la cerimonia delle lauree in piazza, organizzata dall'Università Politecnica delle Marche. Prima della manifestazione, il sindaco Daniele Silvetti, il rettore Gian Luca Gregori e l'assessore all'Università Marco Battino, hanno presentato ufficialmente il logo che accompagnerà tutte le iniziative legate al progetto, corredato anche da unoo spot.

"La nuova Ancona comincia a prendere forma - ha detto Silvetti - e con questo progetto si caratterizza come accogliente, produttiva e attenta a sviluppare e mettere a frutto le enormi potenzialità che il territori. L'Università è un partner prezioso, che nessun Comune che ha la fortuna di essere sede universitaria può permettersi di trascurare" ha sottolineato.

Per il rettore Gregori la collaborazione tra istituzioni è "fondamentale". Battino, a cui fanno capo l'ideazione e il coordinamento del progetto, ha ricordato che Ancona "ospita attualmente circa 16mila studenti universitari, la maggior parte dei quali vive qui, utilizza i nostri servizi, esprime bisogni precisi legati alla permanenza in città, alle esigenze di studio, di vita e anche di svago". L'obiettivo è "far rinascere una forte collaborazione tra pubblico e privato, così che lo studente che viene ad Ancona si senta veramente accolto".

Il logo rappresenta la silhouette stilizzata dell'arco Clementino, presa come modulo base per la costruzione del marchio, simbolo di apertura e di accoglienza. Il logo si declina inoltre in diverse versioni e colori, per rendere riconoscibile l'identità delle diverse facoltà dell'Ateneo, ma anche i diversi tipi di servizi dedicati agli studenti (alloggi, trasporti, eventi, convenzioni). Tra le iniziative pratiche, la prima, a cui gli uffici stanno già lavorando, è una card universitaria, con una serie di convenzioni e di agevolazioni riservate agli studenti iscritti all'Ateneo anconetano. Il Comune garantirà la propria presenza negli appuntamenti fissi come Sharper, gli open days e le settimane zero dedicate agli studenti.



