Con Rocksophia 'Apollineo e Dionisiaco' a Civitanova Marche

Torna a Civitanova Marche (Macerata), fino al 30 luglio, Rocksophia, declinazione musicale di Popsophia, con tre serate e tre pomeriggi dedicati alla contrapposizione fra "Apollineo e dionisiaco" tra lectio, philoshow, mostra interattiva con visori alla Galleria MeGa. La roccia fluttuante di Magritte presta l'immagine al festival, giunto alla terza edizione: il tema "Apollineo e Dionisiaco" si focalizza su quei fenomeni nella musica popolare e nel rock, ma anche nell'arte, che hanno dato voce a due tendenze distinte: l'ordine, il bello, l'armonia, contrapposte al caos, alla seduzione, al 'male'.

"Abbiamo deciso di fare una passeggiata nei meandri oscuri di una certa mitologia del rock e anche nella sua capacità spirituale e salvifica" spiega la direttrice del festival Lucrezia Ercoli. Dopo un'anteprima oggi sui nuovi linguaggi dell'arte, la kermesse entra nel vivo il 28 luglio con l'analisi delle donne nel rock e tributi a Tina Turner e Patti Smith, in serata il philoshow "Non sono una signora", concerto-omaggio alle dame della musica italiana: Gianna Nannini, Loredana Bertè, Rita Pavone, Mina, Madame, con interventi della critica musicale Claudia Bonadonna e della filosofa Ilaria Gaspari.

Sabato 29 luglio l'anniversario degli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti con Enrico Casarini e Ivo Stefano Germano e con Marcello Veneziani. La chiusura domenica 30 luglio è dedicata agli artisti del famigerato "Club 27", figure di eccezionale sensibilità e genialità morte tutte a 27 anni: Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Brian Jones, Amy Winehouse. A parlarne nel pomeriggio Fabio Cantelli, ex capo ufficio stampa di San Patrignano e scrittore, e Davide Sisto "tanatologo" e studioso della dimensione filosofica e culturale della morte che parlerà dell'hard rock tra tabù e redenzione. Il philoshow serale è un tripudio di musica rock, con Carlo Massarini e contributi video tratti da documentari ed esibizioni live degli artisti del "Club 27".



