Summer Jamboree, 9 giorni negli anni '40 e '50 a Senigallia

Il Summer Jamboree torna, dal 29 luglio al 6 agosto, ad animare il centro storico e la spiaggia di Senigallia (Ancona). La 23/a edizione del festival internazionale di musica e cultura dell'America degli anni '40-50 presenta nove giorni di concerti e balli a colpi di rock'n'roll, swing, country, rockabilly, rhythm'n'blues, doo-wop, con i suoi spettacoli di cabaret e burlesque, il party hawaiiano in spiaggia, il mercatino ai piedi della Rocca Roveresca e l'esibizione di auto e moto d'epoca. Si tratta di un punto di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di quegli anni.

Porterà a Senigallia artisti internazionali tra cui Pokey LaFarge, il giovane cantautore statunitense ormai considerato l'erede dei grandi maestri del passato, e Glenn Doran astro nascente inglese della countryside; gli statunitensi Pachuco Jose e Jay Ernest e l'unica band italiana che fa parte della Rock & Roll Hall of Fame americana: i The Di Maggio Bros.

Tantissimi gli ospiti in arrivo da tutto il mondo per un ricco cartellone di eventi e concerti a ingresso gratuito. A presentare il festival, come nel 2022, il performer e coreografo americano Russell Bruner e l'artista italiana Bianca Nevius che si esibiranno entrambi allo scanzonato e sensuale burlesque show.

Oltre ai concerti, tornano anche i dj set in vari punti della città compresa la Rotonda a Mare dove ballare fino a tarda notte grazie a dj internazionali. Balli che è sempre possibile imparare grazie alle lezioni gratuite per principianti e al dance camp dove approfondire lo studio dei vari stili. Sempre per i principianti è stata organizzata anche una vera e propria gara di ballo a coppie, aperta a tutti, in piazza Garibaldi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA