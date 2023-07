E' pace tra Sgarbi e il Comune di Ancona, 4 mostre fino al 2025

Scoppia la pace tra Vittorio Sgarbi e il Comune di Ancona: il sottosegretario alla Cultura organizzerà 4 mostre entro il 2025 per celebrare i grandi maestri marchigiani antichi e moderni e promuovere la città e le Marche in Italia e in Europa. Lo storico e critico d'arte ha più volte criticato il capoluogo marchigiano, non all'altezza , a sui dire, delle altre città "come Ascoli, Fermo, Pesaro, Recanati, Canerano". I dettagli sono stati definiti a Osimo grazie a una intesa Sgarbi, il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, in un incontro tra l'assessore alla Cultura Anna Maria Bertini e il consigliere regionale Carlo Ciccioli (Fdi).

"Quattro grandi mostre - spiega Sgarbi - per celebrare i grandi maestri marchigiani antichi e moderni. La prima, di carattere internazionale, indica la rotta delle avanguardie del '900, dal Futurismo all'Informale.

Le mostre saranno inaugurate a maggio e dicembre. La sede espositiva sarà la Mole Vanvitelliana, di cui quest'anno ricorrono i 250 anni dalla morte del suo ideatore, Luigi Vanvitelli. Il secondo appuntamento sarà per l'8 maggio 2024 con l'omaggio a Gino De Dominicis, anconetano, ultimo testimone dell'Avanguardia; si proseguirà l'8 dicembre con Luigi Serafini, moderno surrealista in dialogo con Savinio e De Chirico. Si tratta di un artista marchigiano nato a Pedaso, riconosciuto in tutto il mondo per la sua formidabile fantasia".

La quarta grande mostra "sarà finalmente quella sul Rinascimento adriatico, dedicata a Pietro Zampetti, a partire dall' 8 maggio 2025, in un lungo percorso da Venezia alla Puglia, che inizia con il '300 e finisce idealmente con Gabriele D'Annunzio. E' già stato istituito un comitato di studio per l'allestimento delle mostre - conclude Sgarbi - al quale partecipano anche i curatori del Mart di Rovereto, stabilendo un dialogo tra la città di Ancona e la città di Rovereto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA