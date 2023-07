Con il benessere in azienda premi su bandi della Regione Marche

La Regione Marche e oltre 20 organismi associativi hanno sottoscritto un accordo sul benessere aziendale. Si tratta dell'intesa "per lo sviluppo di iniziative volte a migliorare il benessere dei lavoratori nelle imprese del territorio regionale", un protocollo che diverrà legge una volta approvata dall'Assemblea legislativa delle Marche. L'accordo prevede che la Regione riconosca premialità di punteggio o di contributo alle imprese che partecipano ai bandi, il supporto in interventi di welfare aziendale e tutela della salute.

Le parti si impegnano a promuovere il protocollo e ad aiutare le imprese nella gestione dei piani aziendali. Le imprese potranno sviluppare progetti di sostegno al reddito dei lavoratori, supporto alla genitorialità, formazione, servizi nel tempo libero, salute e benessere psico-sociale, ma anche su modalità e orari di lavoro. Potrà essere introdotta la figura del Welfare manager.

"Un territorio dove si vive bene, a partire dagli ambienti di lavoro, attrae risorse e professionalità - ha affermato il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Rafforzare il welfare aziendale è perciò un obiettivo nobile ma anche strategico. Favorisce una migliore competitività, che non dipende solo dalla capacità produttiva ma dalla qualità di vita, di sicurezza e di sviluppo dei diritti del lavoratore e di quelli dell'impresa". Il protocollo, ha spiegato l'assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini, è un "punto di partenza per raggiungere l'obiettivo del benessere della persona e della qualità di vita. Ambienti lavorativi più ospitali, avvicinano i giovani alla fabbrica e al lavoro manuale".

Il protocollo è stato sottoscritto da: Confindustria Marche, Cna, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confprofessioni, Confederazione Italiana Agricoltori (Cia), Federazione Regionale Coldiretti Marche, Confagricoltura, Copagri, Liberi Agricoltori Marche, Legacoop, Associazione Generale Cooperative Italiane Marche (Agci), Confcooperative, Uecoop, Unci, Unicoop, Cgil, Cisl, Uil.



