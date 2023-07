Auto d'epoca e un antico motordrome al Summer Jamboree 2023

L'edizione 2023 del Summer Jamboree di Senigallia (Ancona) strizza l'occhio agli appassionati di motori d'epoca. Il festival della musica e cultura americana anni '40-50 propone ogni anno una rassegna di automobili tutte pre 1969, esposte durante la manifestazione e che poi sfilano sul lungomare di Senigallia. Dal 4 agosto il Foro Annonario di Senigallia torna a ospitare l'esposizione delle auto storiche provenienti dalla collezione della fondazione Nicola Bulgari, a cura dell'Automotoclub Storico Italiano.

Sarà possibile ammirare pezzi risalenti anche agli anni della seconda guerra mondiale, tra cui la Buick Special (1940), LaSalle Coupe (1940) o, più tardi, Cadillac Sedan 47-62 (1947), Pontiac Chieftain (1949), Buick Roadmaster Sedan (1951) e Buick Special (1961). Auto rare collezionate negli anni grazie alla passione di Nicola Bulgari per la produzione automobilistica americana degli anni '30 e '40, ospitate nelle sedi di Allentown, in Pennsylvania (USA), Roma e Sarteano (Siena).

La novità 2023 è lo spettacolo di moto Indian datate 1926 che sfrecciano nel Fearless Devid Motordrome, a cui si potrà assistere ogni giorno - dal 29 luglio al 6 agosto nel piazzale della Libertà davanti la Rotonda a Mare. Antico motordrome datato 1937, è l'unico esistente in Italia e uno dei soli 20 esemplari esistenti in tutto il mondo. L'idea, che risale all'inizio del secolo scorso, era quella di ricreare all'interno di una gigantesca "botte" di legno, dal diametro di 10 metri e dall'altezza di 5, le corse su motocicletta che si vedevano nei velodromi con pista di legno. Specialità in cui si cimentò anche Elvis Presley nel film "Roustabout" del 1964.

Nel 2019 si sono celebrati i "primi" 100 anni di storia dei motordrome, la cui apparizione "ufficiale" fu quella nello storico Luna Park di Coney Island a New York City. Il Fearless Devid Motordrome venne costruito in Olanda nel 1937 su richiesta di un team americano che viaggiò poi in Russia per un lungo tour. Allo scoppio della Seconda Guerra mondiale nel 1939 il gruppo fu costretto ad abbandonare tutto. Il motordrome venne portato in tour nei paesi dell'allora "cortina di ferro" e poi abbandonato in Sud Africa. Da lì fu riscoperto e riportato in Olanda.



