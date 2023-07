Amazon, delegazione Jesi in visita hub logistico San Salvo

A due mesi dalla posa della prima pietra del futuro centro di distribuzione di Jesi, in provincia di Ancona, oggi Amazon ha aperto le porte del suo centro di San Salvo (Chieti) a una delegazione istituzionale della città marchigiana. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, assessori e consiglieri comunali, sono stati guidati da Marco Baggio, general manager del centro abruzzese che, per dimensioni e tipologia, è molto simile al sito attualmente in fase di costruzione a Jesi.

Durante la visita sono state mostrate le principali mansioni svolte nell'hub, e la tecnologia Amazon Robotics che consente di ridurre i tempi di percorrenza delle merci portando gli scaffali direttamente alla postazioni degli operatori. Inaugurato nell'agosto 2022, il polo logistico di San Salvo si estende su 60mila mq, è stato realizzato con un investimento di 150 milioni di euro; vi lavorano, ad oggi, 800 persone a tempo indeterminato, con la previsione di arrivare a 1.000 entro tre anni dall'apertura. Numeri simili a quelli di Jesi, dove si è aperto il cantiere di quello che sarà l'11esimo centro operativo Amazon in Italia: 66.250 i metri quadri, per un investimento di 180 milioni di euro; e 1000 posti di lavoro attesi entro 3 anni.

"Quella di oggi è stata una visita importante perché ci ha consentito di conoscere molto meglio Amazon che nei prossimi anni diventerà un interlocutore molto importante per lo sviluppo economico del nostro territorio. Con Amazon abbiamo già instaurato una relazione che, attraverso momenti come quello di oggi, continuerà a consolidarsi. Siamo pronti per iniziare questo viaggio insieme" ha commentato il sindaco Fiordelmondo.

"A un anno dall'apertura, siamo felici di annunciare di aver già quasi raggiunto le previsioni occupazionali sui tre anni.

Continueremo ad investire in questo territorio e a individuare iniziative che possano dare un supporto concreto alla comunità", ha dichiarato Baggio.

In occasione della visita, Amazon ha ricordato che dal suo arrivo in Italia nel 2010, sono stati investiti "oltre 12,6 miliardi di euro creando più di 18mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui 4.000 solo nel 2022, in circa 60 siti in tutto il Paese".



