Sono 3 le 'Culle per la vita' nelle Marche, 2 in funzione

Sono 3 le 'Culle per la vita' presenti nelle Marche, strutture che possono accogliere i neonati che le madri non possono o non vogliono tenere, garantendo privacy e riservatezza, ma anche assicurando la salute dei piccoli. Sono tutte concentrate nella provincia di Ancona e due su tre sono funzionanti.

La prima Culla per la vita si trova all'ospedale materno infantile 'Salesi' di Ancona ed è collegata con Pronto soccorso e neonatologia, in modo tale da prestare un prontissimo intervento in caso di attivazione. La seconda è a Senigallia ed ha una particolarità: è gestita dalle Suore Benedettine ed è stata inaugurata nel 2013. In caso di necessità verrebbero chiamati i carabinieri ed immediatamente il bimbo trasferito in ospedale.

Infine, la Culla per la vita a Fabriano, di fianco all'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale Engles Profili: è quella al momento non utilizzabile. Inaugurata prima del sisma del 2016, è stata nuovamente benedette dal vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica e, quindi, di nuovo funzionante, nel 2019.

Da circa 4 mesi, però, non è attiva per problemi legati all'impianto di riscaldamento, alla coibentazione e alle misure della nuova incubatrice. I responsabili del Centro Aiuto alla Vita, sezione fabrianese, sperano di poter ripristinare il servizio entro il prossimo mese di agosto.

Tutti gli ospedali delle Marche, ovviamente, permettono di non riconoscere il bambino alla nascita con il supporto dei servizi sociali.



