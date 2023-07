Incendio a Monteprandone, fiamme a un trasformatore mobile

I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti alle ore 15:40 di oggi per un incendio che ha coinvolto un trasformatore mobile su rotaia posizionato nei pressi dell'ottantesima strada nel Comune di Monteprandone (Ascoli Piceno). La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto è intervenuta con il supporto di un'autobotte, circoscrivendo l'incendio ed evitando che propagasse verso le strutture limitrofe. Sono ancora in corso le fasi di messa in sicurezza dello scenario. Non risultano persone coinvolte dall'incendio.



