Caldo: ad Ancona bollino rosso, da domani scende a giallo

Dopo oltre 8 giorni consecutivi di bollino rosso, secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute, si sta allentando la morsa del caldo nelle Marche: oggi Ancona è ancora con il bollino rosso (30 gradi alle 8 di mattina, 36 percepiti), ma da domani il livello di rischio per popolazione scende a giallo, quello più basso per i prossimi due giorni, con un abbassamento anche delle temperature.

Sempre oggi la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo di livello giallo per pioggia e vento su tutto il territorio regionale, ma con fenomeni localizzati. Il vento ha già creato problemi: una ventina gli interventi dei vigili del fuoco di Pesaro Urbino per rami e piante cadute sula strada.

Sempre i vigili del fuoco sono al lavoro a Falerone (Fermo) per un incendio di vaste dimensioni divampato in un campo e poi propagatosi a a causa del vento adf una bosco vicino. L'area è sorvolata anche da un mezzo aereo per lanci d'acqua.



