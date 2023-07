Terremoto: a Tolentino la Nazionale italiana cantanti

Dopo il sostegno agli alluvionati di Senigallia (Ancona), la Nazionale italiana cantanti torna nelle Marche con una partita di beneficenza a favore dei territori delle Marche devastati dal sisma del 2016.

L'appuntamento con 'Rinascere insieme' è per il 7 settembre, alle ore 20.45 allo stadio Della Vittoria di Tolentino (Macerata): gli artisti scenderanno in campo contro i 'Cuori Sibillini', una rappresentativa di personaggi locali che comprenderà anche vari amministratori. Ancora massimo riserbo sui big che potrebbero partecipare.

"Gli impegni degli artisti ci impediscono ancora di svelare i nomi - ha detto Gianluca Pecchini, direttore generale Nazionale Italiana Cantanti - ma porteremo una rappresentativa che saprà giocare e divertire, oltre tutto con il piacere di contribuire a un progetto che si rivolge ai giovani a sette anni dal terremoto".

A guidare i Cuori Sibillini c'è Stefano Gobbi, ex calciatore del Tolentino: "Avremo amministratori locali e sindaci in squadra, come il sindaco di Caldarola Luca Giuseppetti, di Pollenza Mauro Romoli e di Pieve Torina Alessandro Gentilucci.

Al loro fianco anche ex giocatori locali, imprenditori e dal mondo della cultura: un forte legame col territorio".

Atteso l'attore Cesare Bocci, originario di Camerino (Macerata). Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi che si è detto "onorato di ospitare questa iniziativa, una vittoria per tutti, perché mette insieme varie realtà per l'obiettivo di riportare i ragazzi a essere fisicamente presenti, vicini, attivi e interattivi. E' un bene che si lavori per aggregare".

'Rinascere insieme' sosterrà la raccolta fondi a favore del Progetto Sorriso. L'incasso della partita - parte di una cinque giorni di eventi - verrà interamente devoluto alla realizzazione di centri di aggregazione: "Mettere insieme i Comuni terremotati per creare centri aggregativi per i giovani - ha spiegato Deborah Pantana, consigliera di parà per la Provincia di Macerata -, significa dare voce all'esigenza di chi ha dovuto fare i conti con il terremoto e con la pandemia". Durante l'evento verrà premiato il vincitore del Memorial Jimmy Fontana, l'artista nato a Camerino scomparso l'11 settembre di dieci anni fa.



