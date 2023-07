Marittimo stroncato da un malore a bordo di un peschereccio

Un marittimo imbarcato sulla motopesca 'Gigante', iscritta al porto di Ancona, è morto stamane per un malore che lo ha colto a bordo, a circa 9 miglia al largo del capoluogo marchigiano. Si tratta di un 57enne nigeriano, da molti anni al lavoro su quel motopeschereccio. I colleghi hanno allertato subito al Capitaneria di porto di Ancona che ha inviato sul posto la motovedetta Cp 861 per una evacuazione medica, attivando anche il Cirm (Circuito Internazionale Radiomedico).

I marinai hanno eseguito delle manovre rianimatorie a bordo, altre sono state tentate dal personale della Capitaneria di porto durante il trasporto in motovedetta fino al porto di Ancona, dove erano in attesa i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso per arresto cardiaco. La Procura di Ancona ha disposto ulteriori accertamenti sule cause del decesso, compreso un esame autoptico, delegando le indagini alla Capitaneria di porto. Sono già stati persi contatti con un fratello della vittima, che vive nel Riminese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA