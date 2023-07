Incidenti lavoro: cede solaio, ferito operaio in cantiere edile

Un operaio di 32 anni di Teramo è rimasto seriamente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto oggi ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), nella frazione di Paggese. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona a causa dei traumi riportati, ma non è in pericolo di vita.

Il 32enne teramano stava lavorando in un cantiere edile privato quando, improvvisamente, il solaio sul quale stava intervenendo ha ceduto, facendolo precipitare da un'altezza di tre metri. Soccorso dai compagni di lavoro, il muratore abruzzese è stato quindi preso in consegna dai sanitari del 118 che, alla luce della dinamica dell'incidente hanno ritenuto opportuno far arrivare l'eliambulanza per trasferirlo immediatamente al Trauma Center di Ancona.

Sulla dinamica del sinistro indagano i carabinieri e personale del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ast.



