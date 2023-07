Culla per la vita di Fabriano non funziona da 4 mesi

Da circa 4 mesi anche la "Culla per la vita" di fianco all'ingresso del Pronto soccorso dell'ospedale Engles Profili di Fabriano (Ancona) non è utilizzabile. "Ma ci stiamo lavorando per far tornare il servizio in funzione, speriamo entro fine agosto", conferma la presidente del Centro Aiuto alla Vita, sezione fabrianese, Siliana Mencarelli. Problematiche legate all'impianto di riscaldamento, alla coibentazione e alle misure della nuova incubatrice, alla base di questa chiusura del servizio.

"Un evento davvero spiacevole e grave: La culla per la vita all'ospedale di Fabriano non funziona, non ci sono riferimenti telefonici per avere supporto, né altre indicazioni", avevano segnalato alcuni utenti che hanno notato l'avviso sul non funzionamento del servizio. Una situazione che si protrae da circa 4 mesi, spiega Mencarelli. "Il personale del Pronto soccorso ci ha segnalato, circa 4 mesi fa, che vi era un problema legato all'impianto di riscaldamento all'interno della culla. Sia noi del Cav che la Direzione sanitaria abbiamo effettuato un sopralluogo, accertando il malfunzionamento dell'impianto di termo-regolamentazione. Si è deciso, di concerto con gli operatori sanitari di eliminarlo proprio perché la culla per la vita può funzionare ugualmente visto che l'allarme sull'eventuale utilizzo è tarato per emettere il segnale di avviso entro due minuti. A patto, però, che ci sia la giusta coibentazione, che è presente".

Vi sono state problematiche legate anche alla stessa incubatrice. "Ci è stato segnalato che era un po' datata e vetusta, quindi non più a norma e ci hanno chiesto la sostituzione. La settimana scorsa da Jesi è arrivata la nuova", conferma la Mencarelli. "Ora dobbiamo fare dei lavori per adeguare il tutto alle misure dalla nuova incubatrice. Lavori che partiranno al più presto e speriamo entro agosto di poterla riaprire", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA