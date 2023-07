Concerti, libri ed escape room al Festival Pergolesi Spontini

Sono 30 gli appuntamenti del Festival Pergolesi Spontini, organizzati dal 29 luglio al 26 settembre in otto Comuni della provincia di Ancona (Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Montecarotto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi, Serra de' Conti) e uno di quella di Macerata (Cingoli). Una rassegna itinerante che propone, per la 23esima edizione, un ricco e variegato cartellone pensato per pubblici di età e gusti differenti, curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara: tanta musica, non solo classica o operistica, ma anche cantautoriale, jazz, musical, libri e attività come escape room o cacce al tesoro di argomento musicale.

"Salti di gioia" il tema del Festival 2023, che avrà inizio in piazza Federico II, a Jesi, il 29 luglio, con Elio che canta Enzo Jannacci. In cartellone anche Niccolò Fabi, le musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, Luis Bacalov e Astor Piazzolla eseguite dal bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi e dall'Orchestra Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, il trio jazz Enrico Pieranunzi, Gabriele Pieranunzi e Gabriele Mirabassi con "Play Gershwin".

Tra gli eventi dedicati a Pergolesi e Spontini, ci sarà una nuova esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi, l'8 settembre, con il Time Machine Ensemble diretto da Marco Attura. Per Gaspare Spontini, in vista delle celebrazioni del 2024 per i 250 anni dalla nascita (che sarà occasione per una nuova coproduzione di Vestale), il Festival 2023 propone due giorni di Spontini days a Maiolati Spontini, il 23 e 24 settembre, con la prima esecuzione in epoca moderna di alcune pagine dell'Alcidor.

Sempre nell'orbita di Spontini ci sarà una "Caccia al tesoro in musica" per i bambini per le vie del centro storico di Maiolati, e il Concerto Spirituale di Roberto Prosseda per gli ospiti della Comunità terapeutica residenziale e di reinserimento sociale "Algos" a Castelplanio. Il programma prevede anche concerti presso aziende vitivinicole, una escape room al teatro Pergolesi, la presentazione di libri su Spontini



