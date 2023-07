Torna Marchestorie, il Festival dei Borghi marchigiani

Dal primo al 17 settembre 2023 tornano ad animarsi i borghi marchigiani, preziosi scrigni di tradizioni, racconti e leggende con Marchestorie. Grazie a un bando predisposto dalla Regione Marche sono 32 i progetti, che coinvolgono 51 Comuni e 8 reti nella terza edizione del Festival dei Borghi Marchigiani.

L'iniziativa, presentata ad Abbadia di Fiastra, è sostenuta dalla Regione Marche, gestita e promossa da Fondazione Marche Cultura e Amat. Marchestorie è il Festival che racconta la regione attraverso le sue peculiarità, le sue tradizioni e le sue leggende coinvolgendo tutto il territorio marchigiano, dal mare alle montagne. L'intento è quello di far conoscere gli antichi borghi, le fortezze medievali, le splendide piazze e le numerose chiese, di far riscoprire l'immaginario collettivo marchigiano fatto di narrazioni e tradizioni, miti e leggende, aspetti devozionali e credenze popolari, ma anche di far assaporare i piatti tipici, seguendo le trame di una conoscenza che si fa spettacolo e divertimento. Obiettivi principali sono il rilancio dell'immenso patrimonio costituito dai borghi in un'ottica di destagionalizzazione dell'offerta turistica e la valorizzazione del patrimonio immateriale costituito da storie, leggende e tradizioni.

Dal primo al 17 settembre - per tre weekend consecutivi dal venerdì alla domenica, tra le 18 e le 24 - turisti e visitatori potranno esplorare i piccoli centri marchigiani del cratere del sisma, della dorsale appenninica e della costa dove troveranno un'offerta continua di eventi, con almeno una rappresentazione al giorno per un totale di 3 spettacoli, l'apertura di chiese e palazzi storici, teatri, biblioteche, musei e collezioni ma anche negozi e ristoranti. Previste inoltre visite guidate, mostre, rievocazioni storiche in costume, dimostrazioni, degustazioni di prodotti tipici, appuntamenti enogastronomici e mercatini dell'artigianato. Il festival, con la direzione artistica di Paolo Notari, avrà un'anteprima mercoledì 26 luglio davanti alla Rotonda a Mare di Senigallia con Marchestorie Show-Aspettando il festival, condotto da Alvin Crescini. I borghi racconteranno le storie che andranno in scena a settembre.



