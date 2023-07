Croce Rossa inaugura a Muccia decima struttura post sisma 2016

"La struttura di Muccia è la decima opera realizzata dalla Croce rossa italiana dopo il sisma del 2016. Altre due saranno terminate entro la fine del 2023 e tre nei prossimi due anni. La Cri continuerà ad essere presente nelle aree terremotate. C'eravamo, ci siamo e ci saremo". Lo ha detto Rosario Valastro, presidente della Croce rossa italiana, durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro polifunzionale della cittadina maceratese.

"La parola chiave per la sua realizzazione è stata una sola: fiducia - ha aggiunto -. Quella nella Croce rossa, nei cittadini, nelle istituzioni e nei donatori, che ringrazio per il loro impegno a sostegno delle nostre attività per la ricostruzione. In questi luoghi abbiamo tanti comitati della Cri che ci sono sempre, pronti a far fronte ad ogni necessità della popolazione. Per me è bello ed emozionante - ha concluso Valastro - vedere qui i presidenti dei comitati Cri di tutto il cratere, uniti fraternamente da una esperienza tanto drammatica".

Guido Castelli, commissario alla ricostruzione e riparazione sisma 2016, ha spiegato che la struttura ospiterà "l'ambulatorio medico, la Pro loco, le associazioni, la società sportiva.

Servizi, spazi aggregativi di confronto, lavoro e svago. Anche questa è riparazione". Presenti al taglio del nastro Pascal Mathieu, vicepresidente della Croce rossa canadese (che ha contribuito alla realizzazione del centro), il senatore canadese Tony Loffreda, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il sindaco di Muccia Mario Baroni.

Il centro polifunzionale di Muccia è una struttura di 500 mq, suddiviso in due aree, una dedicata ai servizi (ambulatori medici ed uffici), una a disposizione della comunità, come piazza coperta da utilizzare per eventi e manifestazioni di carattere socio-culturale. L'opera è stata intitolata al prof.

Cesare Angelucci Lami. E' stata realizzata grazie alle donazioni fatte a Croce rossa italiana da Abbvie, Allianz, Associazione nazionale magistrati, comitato di Genova della Croce rossa italiana , Comunità italiana in Canada e Croce rossa canadese, Global giving e al Comune di Muccia da parte dell'Ente nazionale di educazione ambientale (Enea onlus).



