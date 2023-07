Caldo: nessun rilevo del Nas nella Rsa di Ascoli

La Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo a modello 45 (atti non costituenti notizia di reato) a seguito dell'ispezione effettuata ieri pomeriggio dai carabinieri del Nas presso la Rsa Luciani del capoluogo piceno, dove era stata denunciata una situazione di disagio per gli anziani ospiti a causa del caldo. Era stata la figlia di un'anziana a presentare un esposto, informandone anche la Prefettura e la direzione dell'Ast di Ascoli che gestisce la residenza sanitaria assistenziale. I controlli saranno estesi anche alle altre due Rsa ascolane, quella di Offida e quella di Acquasanta Terme.

Alla Rsa di Ascoli i Nas non avrebbero trovato situazioni di particolare gravità, anche se è stata sollecitata la fornitura di condizionatori d'aria portatili, per la quale la direzione sanitaria ha fatto sapere di essersi già mossa e che erano in fase di distribuzione. "I Nas non hanno mosso particolari rilievi e non hanno giudicato la temperatura all'interno della Rsa Luciani invivibile" ha detto oggi all'ANSA Nicoletta Natalini, direttore generale dell'Ast, aggiungendo che "non sono alle viste spostamenti degli anziani ospiti attualmente presenti".

"Parliamo per altro di una struttura collocata all'interno di un parco ombreggiato da piante secolari ed arieggiato che stavamo dotando di altri condizionatori mobili che sono in fase di consegna e proprio nel giorno in cui sono arrivati i Nas ne stavamo posizionando due e vi assicuro che è solo una coincidenza. C'erano già altri condizionatori in uso negli spazi comuni della Rsa Luciani. Bisogna comunque tenere conto - ha concluso Natalini - che siamo in presenza di una fase di calore eccezionale e che abbiamo dato disposizione al personale di comportarsi esattamente come si fa nelle case dove non c'è aria condizionata, arieggiando la notte le camere e tenendo chiuse le finestre il giorno".



