A Petritoli 'Le Notti dello Stupore', teatro, circo e musica

Prosegue domani, domenica 23 luglio, a Petritoli (Fermo) la kermesse "Le Notti dello Stupore", nell'ambito del progetto dei Borghi Maestri, realizzato in aggregazione dai Comuni di Petritoli (capofila) e Monte Vidon Combatte (aggregato), selezionato dal Ministero della Cultura nell'ambito del programma dell'Unione Europea Next Generation Eu e del Pnrr con Misura M1C3 Investimento 2.1.

Dal 22 di luglio a metà settembre 2023 le proposte culturali e artistiche del progetto Borghi Mestri sono contenute ne "Le Notti dello Stupore", con musica, teatro e arti performative varie. Tutti gli eventi sono gratuiti e il 23 luglio a Petritoli il programma propone, dalle 19.00 alle 24.00 spettacoli di teatro e circo contemporaneo, ma soprattutto musica di ogni tipo e per tutte le generazioni. Protagonisti nelle strade e nelle piazze del borgo, la compagnia Riciclato Circo Musicale con la sua musica realizzata con strumenti bizzarri, il pulmino Volkswagen del 1972 Fatti un Giro Dj attrezzato con una consolle che utilizza esclusivamente dischi in vinile, le energiche Wunder Tandem con il loro show disco-punk di canto, musica e visual comedy e Le Diviniles con la loro atmosfera vintage swing anni '50.

Tra gli artisti di teatro e il circo contemporaneo spiccano la compagnia argentina El Mundo Costrini con lo straordinario spettacolo di clownerie e musica "The Crazy Mozarts" e l'argentina Veronica Gonzalez con il suo unico ed inimitabile teatro dei piedi.



