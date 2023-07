Ricatta una pensionata e viene arrestata dai carabinieri

Minaccia una donna di farle revocare la pensione, vantando di possedere foto e materiali su presunte irregolarità, poi la ricatta ma all'appuntamento per riscuotere gli 800 euro richiesti ci sono anche i carabinieri. Così è finito il tentativo di estorsione messo in atto da una 76enne della provincia di Ascoli Piceno nei confronti di una parrucchiera di Rapagnano (Fermo).

L'episodio nasce quando la fermana sceglie di affidarsi alla 76enne di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) per istruire la pratica pensionistica. La donna offriva una specie di intermediazione per facilitare l'iter della pratica per ottenere la pensione, procedura illecita secondo le prime indagini dei carabinieri.

La vittima è stata però ricattata dalla 76enne che sosteneva di essere in possesso di foto e materiali su presunte irregolarità e falsi relativi alla pratica pensionistica: documenti che, a suo dire, avrebbero potevano portare alla revoca della pensione. L'anziana ha chiesto 800 euro per restituire i documenti, minacciando, in caso contrario, di consegnarli alle autorità.

All'appuntamento a Colli del Tronto, concordato tra ricattatrice e vittima, si sono presentati però anche i carabinieri di Porto San Giorgio (Fermo) in collaborazione con i militari della Stazione di Villa Sant'Antonio di Castel di Lama (Ascoli Piceno): subito dopo lo scambio hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, la donna di 76 anni per estorsione. E' stata poi posta ai domiciliari. Sono in corso approfondimenti sull'attività di intermediazione ed eventuali casi di abuso o frode ai danni di lavoratori che si sono rivolti a lei.



