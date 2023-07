Reti di imprese, Regione Marche punta a crescita del territorio

Aggregare le piccole medie imprese delle Marche, aumentarne la competitività e puntare su modelli di sviluppo sostenibile. Questi gli obiettivi a cui guarda la Regione Marche che ha finanziato, nell'ambito del bando Fesr 2021-27 "Filiere ed Ecosistemi", 11 progetti che coinvolgono oltre 50 imprese di tutte le province marchigiane. L'iniziativa è stata annunciata dall'assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini e da Silvano Bertini, dirigente del Settore Industria, Artigianato, Credito della Regione Marche.

"Si tratta di investimenti di interesse comune tra piccole e medie imprese, in rete tra loro - ha detto Antonini - che possono così mettere insieme le forze per una maggiore competitività a livello globale". La Regione ha approvato e finanziato i progetti con 2,6 milioni di euro di contributi che genereranno circa 5,2 milioni di euro di investimenti sul territorio. "L'obiettivo della Regione - ha continuato l'assessore - è intervenire per supportare la crescita delle aziende: abbiamo una grande responsabilità perché stiamo tracciando ora la strada per il futuro che passa attraverso bandi che riverseranno sul nostro territorio oltre 2 miliardi di euro. Costruiamo oggi le Marche dei prossimi 20-30 anni".

I progetti spaziano in vari settori: piattaforme logistiche; siti e strutture informatiche; centri di progettazione e design, laboratori di sperimentazione e ricerca; data center condivisi; sistemi di comunicazione e marketing; supporti per la cantieristica, l'edilizia, moda, nautica, arredo e casa. Tra le novità più interessanti c'è il progetto che punta alla progettazione e produzione di occhiali immersivi 3D che permettano l'assistenza da remoto di operatori e tecnici.





