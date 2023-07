Maltempo: grandine sui campi nel Pesarese

Non c'è solo il nord nella morsa del maltempo, ma anche le martoriate Marche dove la grandine ha colpito e portato distruzione nei campi tra i Comuni dell'Alto Pesarese, già provati dall'alluvione e dalle piogge incessanti che hanno contrassegnato il 2023.

Così tanta acqua che, con i terreni impraticabili, le operazioni di trebbiatura sono andate avanti a rilento e in qualche caso dovevano essere ancora eseguite. E così la grandine che nel pomeriggio odierno ha colpito Cantiano, Frontone, Cagli, Acquaviva, Serra Sant'Abbondio, Pergola. Piogge intese si sono registrate per tutta la valle del Cesano.

Tutti da quantificare i danni che però sono ingenti e si sovrappongono a quelli già subito nei mesi scorsi. Proprio riguardo ai cereali i tecnici di Consorzi Agrari d'Italia, dove conferisce la stragrande maggioranza dei produttori marchigiani, avevano registrato cali medi del 20% rispetto alle annate precedenti. La grandine - sottolinea la Coldiretti - è l'evento climatico avverso più temuto dall'agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo, che lo scorso anno hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro solo nelle aziende assicurate secondo l'Asnacodi.

Nelle Marche solo il 7,4% della superficie agricola è coperta da una polizza assicurativa. Proprio la coltivazione di grano duro è quella che nel giro di un anno ha avuto il maggior incremento di copertura assicurativa da parte dei coltivatori: +21% secondo un'elaborazione di Coldiretti Pesaro Urbino su dati Ismea, 467 imprese. Il primato spetta al mondo del vino con 628 imprese assicurate. "Le aziende - spiegano da Coldiretti Pesaro Urbino - devono convincersi che ormai il clima è cambiato, che questi eventi non sono più eccezionali e non esiste altro modo per essere risarciti".



